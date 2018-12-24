На путинский мост в Крым потратят еще почти 100 млн: стало известно, на что

На автоподходе к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма оккупанты планируют построить стационарный пост ДПС.

Об этом сообщает крымское издание "Примечания".

Предполагается, что объект будет возведен за полгода. Строительно-монтажные работы планируется выполнить до конца 2019 года. Проектная документация предусматривает обустройство территории общей площадью почти 0,77 га в непосредственной близости от инспекционно-досмотрового радиометрического комплекса.

Одноэтажное здание поста ДПС будет оборудовано площадкой с эстакадой для осмотра транспортных средств, с навесом над стоянкой служебного автотранспорта, вольером для содержания служебной собаки. На объекте будут созданы инженерные сети, системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Создание стационарных постов ОВД на подъезде к Крымскому мосту предусмотрено ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь". Заказчиком поста со стороны Крыма выступает ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора, со стороны Краснодарского края – ФКУ Упрдор "Черноморье".

"По итогам экспертизы стоимость строительства определена в 96,346 млн рублей в ценах второго квартала 2018 года. Далее Упрдор "Тамань" произведет пересчет затрат с учетом индекс-дефлятора, установленного Минэкономразвития РФ на год реализации проекта. После того, как итоговая стоимость будет согласована Федеральным дорожным агентством, будут проведен конкурс по выбору подрядчика строительства поста", — говорится в сообщении.

Сообщается также, что в рамках реализации проекта пост будет оборудован системой распознавания "государственных номеров" транспортных средств, сотрудники ДПС получат необходимое специализированное оборудование и будут подключены к сетям связи (радио, телефон, видеонаблюдение и прочее).

Как сообщал "Апостроф", главным событием уходящего года, по мнению россиян, стало открытие Крымского моста.