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Украинские военные на Донбассе взял в плен боевика

пятница, 28 декабря 2018, 09:16

За прошедшие сутки, 27 декабря, российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Были зафиксированы 3 случая применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В частности, враг совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм вблизи поселка Крымское на Луганском направлении, в районе поселка Пески - на Донецком направлении и из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском.

Боевики обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия украинские позиции в районе поселка Новозвановка на Попаснянском направлении, вблизи города Авдеевка и населенного пункта Березово на Донецком направлении, в районе населенных пунктов Пищевик, Водяное на Мариупольском направлении.

Для подавления огневых провокаций противника подразделения ООС применяли дежурные огневые средства. За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Отмечается, что по данным разведки, 27 декабря один оккупант был уничтожен и двое ранены. Кроме того, один представитель НВФ взят в плен.

Также террористы вели огонь по позициям украинских военных из минометов калибра 82 мм вблизи поселка Новотошковское, что на Луганском направлении и вблизи населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течении текущих суток нет.

Как сообщал "Апостроф", ранее были озвучены масштабные потери боевиков за время проведения ООС на Донбассе.

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