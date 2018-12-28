Озвучены масштабные потери боевиков за время проведения ООС на Донбассе

С 1 мая 2018 года, когда на Донбассе стартовала Операция объединенных сил, украинские военные ликвидировали около 450 боевиков.

Об этом заявил командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев.

"По данным нашей разведки, с начала операции Объединенных сил потери противника составили около 450 убитыми и около 850 ранеными", - сообщил он.

Кроме того, по словам Наева, украинские военные уничтожили 28 единиц военной техники боевиков.

"Мы давали и будет давать адекватный ответ на каждый случай обстрелов со стороны оккупационных войск. Ни один выстрел врага не остается безнаказанным", - сказал командующий ООС.

Тем временем в сети с энтузиазмом восприняли новости с фронта. В частности, офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", опубликовав, заявление Наева, традиционно отметил, что "все будет Украина и победа за нами".

В свою очередь пользователи сети поддержали его.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото ликвидированного предателя Украины.