​В центре Львова произошло опасное ЧП: фото

От многоквартирного дома в центре Львова отвалился кусок балкона и упал прямо на тротуар.

Об этом написал депутат горсовета Игорь Зинкевич, публикуя соответствующие фото.

"28.12.2018 в 13:45. Улица Ивана Франко, 62 - Упал кусок балкона", - говорится в сообщении.

На фото видно, что, к счастью, в момент обвала на тротуаре не было прохожих. О пострадавших не сообщается.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 28 декабря, в Кривом Роге, Днепропетровской области, рухнула крыша в здании бывшего кинотеатра "Современник". А в Вишневом Киевской области обвалилась крыша в спортзале местной школы.

16 декабря на улице Щербаковского в Киеве на припаркованные автомобили упало дерево.