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В Украине с 2019 года бесплатные лекарства будут выдавать по новым правилам

пятница, 28 декабря 2018, 10:59

Начиная с апреля 2019 года в Украине будут введены электронные рецепты, по которым граждане смогут получать бесплатные лекарства.

Об этом сообщает "Сегодня".

Как отмечается, сейчас, чтобы получить лекарства, нужно идти с бумажным рецептом в аптеку, которая участвует в программе. Причем только в пределах своей области, города или района. "Доступные лекарства" сейчас можно найти в 6179 аптеках страны. Этим аптекам государство возмещает деньги, "передавая" их через местные власти.

В 2019-м году система поменяется. "Доступными лекарствами" будет заниматься Национальная служба здоровья. Она будет подписывать с аптеками договора и уже напрямую возмещать стоимость лекарств, которые получили украинцы. Как сообщается, когда заработает новая система, лекарства можно будет получить в любом городе, без привязки к месту проживания.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Украине запретили продажу и применение ряда популярных лекарственных средств против простуды.

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