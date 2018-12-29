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Митрополит Епифаний пояснил, как будет проходить предоставление Томоса

суббота, 29 декабря 2018, 08:49

Предстоятель независимой поместной Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал, что процедура предоставления Томоса начнется 5 января 2019.

Об этом он сказал в интервью "Прямому".

"Процедура предоставления Томоса начнется 5 января. Там впервые мы вместе, как предстоятель независимой поместной православной церкви и Вселенский патриарх Варфоломей поблагодарим Бога прежде молебном в храме Святого Юрия-Победоносца на Фанаре и потом будет официальное подписание Томоса Вселенским патриархом на Фанаре 5 января. А 6 января состоится личное богослужение - впервые двух предстоятелей патриарха Варфоломея, как первого среди равных патриарха и также патриарха уже свободной независимой поместной православной церкви. После торжественного богослужения, после торжественной литургии будет вручен Томос об автокефалии Украинской православной церкви", - рассказал священник.

Ранее Епифаний заявил, что предоставление Украине Томосу можно считать вторым Крещением страны.

Как сообщал "Апостроф", президент Петр Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ (МП). В переходных положениях к закону, в частности, сказано, что священникам, проповедникам религиозной организации, подпадающей под действие этого документа, ограничат доступ к воинских частей и соединений ВСУ и других военных формирований в местах их дислокации.

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