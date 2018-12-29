Наноремонты по стандартам: в сети пожаловались на дороги в Крыму

Жители оккупированного Россией Крыма пожаловались в сети на некачественные ремонты дорог в Евпатории.

Об этом сообщает блогер под ником "КРЫМский бандеровец" на своей странице в Twitter.

"Крым. Наноремонты по стандартам говени не нравятся жителям оккупированной Евпатории", - написал он.

Также блогер прикрепил к своему посту скриншот, где пользователи пожаловались на ямы на дорогах и их ремонт. По словам одного из жителей города Евпатория, после ремонта потребовалось около полугода, чтобы снова на асфальте образовались ямы в тех же местах, где и были ранее. Другие пользователи прокомментировали, что тоже недовольны этим.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму жители массива "Горка" в селе Аджи-Булат (Угловое) жалуются на отсутствие дорог и говорят, что при Украине деньги выделялись, однако после аннексии куда-то "пропали".