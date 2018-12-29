​В Кропивницком погибла семья с детьми: фото и детали трагедии

28 декабря в квартире по улице Соборной в Кропивницком были найдены тела четырех человек, которые предположительно отравились угарным газом.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

О помощи обратились соседи погибших, и сообщили спасателям, что жителей квартиры длительное время не видно.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, открыли дверь и обнаружили тела четырех погибших: муж, жена и дети (дочь 6-ти и сын 11-ти лет).

Предварительная причина смерти - отравление угарным газом от газовой колонки.

К работе на месте происшествия привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники 1-го Государственного пожарно-спасательного отряда г. Кропивницкий.

Обстоятельства смерти граждан устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", 1 декабря в центре Киева произошел пожар в многоквартирном доме.