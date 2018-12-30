15 тысяч километров от дома: как украинцы будут встречать Новый год в Антарктиде

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" полным ходом готовятся к празднованию Нового года.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

11 украинцев провели на станции уже 8 месяцев. Связаться с ними удалось по скайпу. Картинка плохая и звук слабенький, ведь расстояние туда - 15 тысяч километров, полтора из которых - холодный океан и вечная мерзлота.

"Погода хорошая последний день. Ледовая обстановка не очень, до нас еще не могут пройти суда. Но была первая группа туристов вертолетами, из Китая и Гонконга", - делятся впечатлениями полярники.

Руководитель Антарктического центра Евгений Дикий сообщил им хорошую новость - правительство таки выделило один миллион долларов на саму станцию, которую не ремонтировали более четверти века. Станции ремонт нужен уже и немедленно, соглашаются полярники, с крышей беда.

"Нужно делать, потому что в некоторых местах имеются протечки, когда сильный ветер и дождь", - рассказывают полярники.

У работников станции позади уже 8 "темных" месяцев, а впереди - длинный полярный день и туристы. Уже через месяц к полярникам приедут сезонники из Украины модернизировать станцию.

"Чтобы вы поняли, мы сейчас будем менять всю энергетическую систему станции, а это три дизель-генераторных установки и система управления ими, так вот, дизеля, которые мы сейчас заменяем, 1980 года изготовления. Заменяем систему отопления, а это два котла, баки и куча труб, и так далее", - пояснил Дикий.

К работе полярники готовы, но и на празднование найдут время. Они рассказали, что официально алкоголь на станции строго запрещен, но бутылочка шампанского на коллектив все-таки нашлась. Сейчас в их меню картошка с мясом, а вот в новогоднюю ночь ребята порадуют себя салатом "Оливье".

Работать на "Вернадского" этим полярникам придется еще до конца марта, потом их сменят 12 других ученых. Чтобы непрерывно исследовать холодную Антарктиду.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что на украинскую станцию в Антарктиде впервые пустят женщин.