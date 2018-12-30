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Мир 100 лет идет не туда: в Украине поставили неприятный диагноз человечеству

воскресенье, 30 декабря 2018, 12:00

Украина, Россия, США, Франция и другие страны на протяжении 100 лет идут не туда.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал известный эксперт Алексей Арестович.

"Ближайшие пять-семь лет будут убеждать Украину, Россию, США, Францию, всех, что, товарищи, давайте признаем, что мы зарулили не туда. Реформирование одной отрасли не поможет, нужно понять и озвучить, что мы поехали не туда, все причем, 100 лет назад. А вот куда теперь ехать, никто не знает, и в этом проблема", - заявил он.

Также по словам Арестовича, на этом фоне Азовский кризис, вмешательство России, выборы - это важно, особенно для конкретной страны, но Франция, Германия, США, от которых мы ждем помощи, сами творят черт знает что.

"Все они ищут новую себя, и Россия ищет новую себя, мы ищем новую себя, на всех кризис так влияет. Это будет тяжелейший кризис, похожий на кризис Первой мировой войны. До Первой мировой верили в человеческий разум, открыли теорию относительности, рентгеновские лучи. Представьте, какой рай был: не было виз и таможен, можно было спокойно сесть в поезд и объехать половину земного шара, провезя с собой все запрещенные товары, которые тогда можно было провозить, и т.д. Была абсолютная свобода, и это очень влияло на развитие людей. В начале Первой мировой войны было бурнейшее развитие - они верили в человека и его разум", - подчеркнул эксперт.

Подробней читайте в материале "Апострофа" - "Даже война не поможет выйти из того хаоса, в котором оказался мир - Алексей Арестович".

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