На Донбассе пропал известный боевик ДНР: фото

В оккупированном российскими боевиками Донецке пропал так называемый ДНРовец Денис Лотов.

Об этом сообщает журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter.

"Ого, пишут, что в Донецке исчез ДНРовец Денис Лотов. Он давал мне интервью. Рассказывал, как Захарченко заказал убийство Жилина и как казаки обстреляли остановку в Донецке 22.01.2015. Тогда много людей погибло, а обстрел свалили на ВСУ", - написал он и разместил видео с информацией о боевике.

Также о пропаже Лотова заявил блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

"Пропал мальчик, зовут Дениска Лотов. Одного только понять не могу, как можно пропасть, находясь под "круглосуточным наблюдением", - написал он и прикрепил к посту скришоты.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали, как "уважают" на Донбассе "защитников республик".