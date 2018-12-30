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На Донбассе пропал известный боевик ДНР: фото

воскресенье, 30 декабря 2018, 10:30

В оккупированном российскими боевиками Донецке пропал так называемый ДНРовец Денис Лотов.

Об этом сообщает журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter.

"Ого, пишут, что в Донецке исчез ДНРовец Денис Лотов. Он давал мне интервью. Рассказывал, как Захарченко заказал убийство Жилина и как казаки обстреляли остановку в Донецке 22.01.2015. Тогда много людей погибло, а обстрел свалили на ВСУ", - написал он и разместил видео с информацией о боевике.

Также о пропаже Лотова заявил блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

"Пропал мальчик, зовут Дениска Лотов. Одного только понять не могу, как можно пропасть, находясь под "круглосуточным наблюдением", - написал он и прикрепил к посту скришоты.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали, как "уважают" на Донбассе "защитников республик".

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