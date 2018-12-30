​Опустился на самое дно: в сети рассказали историю про боевика ДНР и показали фото

В сети показали, как "уважают" на Донбассе "защитников республик".

Об этом написал журалист Денис Казанский в Twitter, публикуя соответствующие снимки.

"Защитник Славянска" - грязный, никому не нужный бомж, потерявший человеческий облик. Четыре года уже такие защитники, не способные почистить даже свое лежбище, защищают Донбасс от мирной жизни и благ цивилизации. Тянут нормальных людей в выгребную яму, на дне которой сами живут", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", жители так называемой ДНР жалуются на "некоторые несоответствия" в "экономике" оккупантов.

Также сообщалось, что боевики так называемой ЛНР жалуются на то, что их подразделения расформировывают, а им самим не платят деньги.