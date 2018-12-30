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Новогодние заторы и очереди: украинцы массово "штурмуют" магазины

воскресенье, 30 декабря 2018, 21:04

Украинские города в воскресенье, 30 декабря, остановились в километровых пробках на подступах к супермаркетам, а на кассах стоят огромные очереди.

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что в Одессе к вечеру почти остановился центр города, куда люди потянулись за подарками и продуктами на новогодний стол. Особенно жалуются таксисты - люди досидели до последнего дня.

Чтобы попасть на одесский "Привоз" авто приходится оставлять в нескольких кварталах. На самом базаре не протиснуться. И если покупатели жалуются, что цены кусаются, то продавцы наоборот радуются, что товар быстро распродают.

"Люди икру вот носят банками, вы что не видели? А говорят, что есть нечего. Одесса - самый богатый город в этом мире", - шутят местные.

Во Львове привычный медленный ритм города превратился едва ли не в марафон. Люди непрерывными толпами покупают еду на праздничный стол и подарки родным под елку. Бюджет Нового года бьет по карману. Горожанки говорят, что на стол тратят по 4-5 тысяч гривен.

"Это конечно бьет по карману, минимальный бюджет новогоднего стола 4-5 тысяч", - рассказала львовянка на камеру.

А вот продавцы говорят, что покупают мало, потому что денег у людей нет. Мол, берегут средства на Рождество.

В Киеве перед торговыми центрами тоже куча машин и забитые парковки. Люди создают давку в магазинах. "Грустят" полки с чаем и кофе, а вот в алкогольных отделах – настоящий ажиотаж. В супермаркетах даже устраивают "войны" за тележки для продуктов.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как будет работать в Киеве транспорт в новогоднюю ночь.

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