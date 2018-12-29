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Как будет работать в Киеве транспорт в новогоднюю ночь: расписание

суббота, 29 декабря 2018, 23:16

В период новогодних и рождественских праздников общественный транспорт в Киеве изменит свой график работы.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".

"С целью обеспечения городских пассажирских перевозок жителей и гостей столицы в период подготовки и празднования Нового года и Рождества Христова вносятся изменения в работу наземного общественного транспорта", - говорится в сообщении.

В ночь с 31 декабря на 1 января и в ночь с 6 на 7 января работа наземного общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов и маршрутных такси) будет продлен.

Фуникулер будет работать в круглосуточном режиме в ночь с 31 декабря на 1 января.

На время проведения мероприятий на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой) с 20:00 31 декабря 2018 до 03:00. 1 января 2019; 1 января 2019 с 14:00 до 22:00 и 7 января 2019 с 12:00 до 16:00 движение транспорта будет организовано следующим образом:

Как сообщал "Апостроф", синоптики рассказали о погоде в Украине в новогоднюю ночь. Температуру обещают ниже нуля, несмотря на то, что сейчас она "плюсовая".

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