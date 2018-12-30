Поубивали бы друг-друга: в Украине нашли неожиданную пользу от глобальной войны

Глобальный конфликт в современном мире мог бы привести к последующему созданию нового миропорядка, однако вряд ли стал бы возможным вариантом решения многих проблем.

Об этом "Апострофу" рассказал известный эксперт Алексей Арестович.

"Честно говоря, глобальный конфликт в том дурдоме, который происходит, это был бы неплохой выход для нас: мы все друг друга поубивали бы, сбросили бы негативную энергию, и родилась какая-то новая форма", - считает он.

Однако эксперт подчеркнул, что все настолько связано, что это не является выходом. Может быть, череда конфликтов, хотя она уже идет, все пылает. Кризис настолько широкий, что даже война перестает быть способом решения всех наших проблем.

По мнению Арестовича, можно придти к выводу, что современный мир построили люди, которые были напуганы двумя мировыми войнами. А сейчас у власти те, кто был перепуган европейскими бунтами.

"Мы сейчас находимся в таком состоянии, когда человечество надломилось и не может в себя прийти. Ситуация, в которой мы будем до 2025 года - это продолжение того же надлома, с одной стороны. С другой стороны, это такой новый надлом, когда мы поймем, что та модель, которую мы выбрали и сделали на нее ставку как люди - не сработала", - пояснил он.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа" Даже война не поможет выйти из того хаоса, в котором оказался мир - Алексей Арестович.