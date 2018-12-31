Как похудеть без голодания: известный врач раскрыл простые секреты

Для эффективного похудения человек не должен истощать себя голодовками, достаточно просто четко соблюдать меру.

Такое мнение выразил известный врач из Китая Лю Цзиньюань.

Он подчеркнул, что для эффективной потери веса нужно удовлетворять свои потребности в пище на 50-70%.

Врач объясняет, что вне зависимости от того, сколько еды потребил человек, селезенка будет выполнять свои функции на 100%. Однако, если при переедании пища будет превращаться в жир, то в случае с легким недоеданием, организм будет всегда находиться в тонусе.

По словам Цзиньюаня, такой вариант питания является самым правильным.

Также он отмечает, что кроме умеренного потребления еды, нужно достаточно двигаться.

Вместе с тем он предупредил, что биодобавки, обещающие стройную фигуру без проблем, являются опасными.

"Это не только не помогает похудеть, но и наносит вред здоровью", - подчеркнул врач, добавив, что после приема таких препаратов можно потерять аппетит.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые обнаружили способ ленивого похудения, а также рассказали о диете, которая продлевает жизнь.