Новый год на Донбассе: украинские дети установили уникальную елку, фото

В Покровске, Донецкой области, дети собрали новогоднюю елку из более чем 5000 рождественских колокольчиков.

Соответствующее фото опубликовано на своей странице в Facebook руководителем Национального реестра рекордов Ланой Ветровой.

Как отмечается, всего елка состоит из 5042 колокольчиков.

"Их чистым перезвоном дети прифронтовой зоны поздравили с грядущими праздниками всю Украину", – написала она в комментарии к фото.

Покровск расположен приблизительно в 70 километрах от линии столкновения на Донбассе.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети сравнили новогоднюю атмосферу в Крыму и материковой Украине на примере оккупированной Ялты.

Кроме того, в среду, 19 декабря, в центре Киева на Софийской площади зажгли главную елку страны. В этом году 25-метровую елку украшает более 1,5 тысячи игрушек и 3 км гирлянд с тысячами ярких фонариков.