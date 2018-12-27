Крымчане сравнили украшение новогодних "елок" в Ялте и на материковой Украине

В сети сравнили новогоднюю атмосферу в Крыму и материковой Украине на примере оккупированной Ялты.

Блогер "Крымский бандеровец" напомнил в Twitter, что оккупационные власти забыли заложить нужные средства в бюджет и город мог остаться без праздничных украшений.

"После резонанса в соцсетях оккупанты начали украшать пальмы на набережной Ялты. Жители города высмеяли потуги и результат украшения, а особо циничные показали, как выглядит новогоднее украшение Полтавы на материке", - написал он.

Ранее СМИ сообщали, что центральная елка Полтавы обошлась городу в 2,8 млн грн, а на праздничную иллюминацию было потрачено еще 5 млн грн. Позже выяснилось, что полтавской елке уже более пяти лет и деньги на приобретение новогоднего дерева ни в этом году, ни в прошлом городская власть не тратила.

Как сообщал "Апостроф", главари Крыма устроили себе праздник "русского мира" с Дедом Морозом.