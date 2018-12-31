Ну, за Бандеру: россиян потроллили в сети ловушкой на Новый год

В сети опубликовали шуточное напоминание о дне рождения одного из идеологов украинского национализма Степана Бандеры адресованное россиянам.

Коллаж опубликован в Twitter РБ головного мозга‏.

"Россиянин, помни! Употребляя спиртные напитки 1 января ты празднуешь день рождения Степана Андреевича Бандеры. Слава Украине!" - гласит надпись на картинке.

В свою очередь комментаторы поддержали шутку, принявшись поздравлять ненавистного россиянам Бандеру.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли заявление топ-пропагандистки Кремля про Бандеру.