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Обмылок совка: известный композитор разгневал сеть словами об украинцах

понедельник, 31 декабря 2018, 04:21

Известный украинский композитор Владимир Быстряков отметился очередным скандальным заявлением об Украине и украинцах.

Об этом в своем телеграм-канале написал политолог Алексей Голобуцкий.

Быстряков в эфире одного из телеканалов по его словам, показал "всю глубину своего Альцгеймера": "мол, это Америка целенаправленно реализует план по уничтожению Украины".

"Это из нас делают "кугутов" провинциальных. Вот это всё "сирожино пырожино", "в Клюби танцы" - это выдаётся за национальную культуру. Из нас выбивают городскую культуру и, конечно же, выбивают русский язык, потому что он не вписывается в эту парадигму", - процитировал Голобуцкий композитора.

"То есть, это стареющее Безмозглое чмо продолжает на 28-м году независимости, в конце 5-го года войны с оккупантом втюхивать совковую установку "все украинское - это тупое село, а "гарадская настаящая культура - эта русские", - добавил политолог.

Он также предложил убедительно "пригласить на выход из Украины такие обмылки совка".

Слова Быстрякова вызвали бурю возмущения среди комментаторов, которые назвали его "клоуном", с "месивом в голове".

Как сообщал "Апостроф", ранее Быстряков дал странный ответ на вопрос о Крыме.

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