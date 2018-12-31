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Появились печальные фото предновогоднего Донецка

понедельник, 31 декабря 2018, 00:18

В сети появились новые фотографии из захваченного российско-оккупационными силами украинского Донецка.

Фото опубликовало издание "Радио Свобода".

Журналист издания отмечает, что в городе под Новый год чувствуется суета, а на улицах стало больше людей, однако сам Донецк, судя по фото, оставляет удручающее впечатление.

Отмечается, что в общественном транспорте люди ездят молча и почти не общаются, за исключением встречи старых знакомых.

Также журналист отмечает, что на улицах городах чаще встречаются пожилые люди.

В некоторых жилых домах часть окон еще с 2014-2015 годов забиты фанерой. Встречаются также нежилые здания, где разрушенные двери просто заложили кирпичом.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились свежие фото руин Донецкого аэропорта.

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