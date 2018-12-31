Появились печальные фото предновогоднего Донецка

В сети появились новые фотографии из захваченного российско-оккупационными силами украинского Донецка.
Фото опубликовало издание "Радио Свобода".
Журналист издания отмечает, что в городе под Новый год чувствуется суета, а на улицах стало больше людей, однако сам Донецк, судя по фото, оставляет удручающее впечатление.
Отмечается, что в общественном транспорте люди ездят молча и почти не общаются, за исключением встречи старых знакомых.
Также журналист отмечает, что на улицах городах чаще встречаются пожилые люди.
В некоторых жилых домах часть окон еще с 2014-2015 годов забиты фанерой. Встречаются также нежилые здания, где разрушенные двери просто заложили кирпичом.
Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились свежие фото руин Донецкого аэропорта.