Есть порох: в сети рассказали, как оккупированный Крым отметил украинский Новый год

В оккупированном Крыму сторонники Украины находят друг друга по звукам салютов при праздновании Нового года по украинскому времени.

Об этом жители Крыма пишут в Twitter.

Как отмечается, во многих городах Крыма таких людей оказалось "внезапно" достаточно много.

"Спасибо всем крымчанам, которые сейчас салютуют! Мы есть!", "В час ночи в Крыму звучат салюты. С Новым годом, моя любимая Украина!", "Севастополь. Каждый год 1 января в 1.00 ночи я слышу насколько нас больше чем кажется в повседневной жизни. Спасибо", "Чем ближе деоккупация, тем громче фейерверки в Новый год по Киеву!", – пишут пользователи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети сравнили новогоднюю атмосферу в Крыму и материковой Украине на примере оккупированной Ялты.