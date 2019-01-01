Когда закончится зима: опубликован долгосрочный прогноз погоды для Украины

Зима в 2019 году продлиться достаточно долго, а снег буде лежать едва ли не до апреля.

Об этом пишут "Вести".

Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко.

Отмечается, что холода вернутся во второй половине января. В этот период температура может опускаться до минус 10-15 градусов. В конце января синоптики ждут очередное потепление и слякоть, а вот февраль будет холодным и снежным. Кроме того, очень вероятен сильный ветер во время февральских морозов.

По информации синоптиков, как и в 2018 году, снег будет покрывать значительную часть страны едва ли не до апреля. Согласно народным приметам, в годы, когда Пасха приходит поздно, холоды держатся долго. Пасха в в 2019 году празднуется 28 апреля. Самой лучшей температурой в марте будет 9-10 градусов тепла.

Тепло резко сменит холод в конце апреля. А к летней температуре в 20-23 градуса можно готовиться уже в середине мая.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился прогноз погоды на первые дни 2019 года.