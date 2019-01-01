Появился прогноз погоды на первые дни 2019 года

В первый день 2019 некоторые области Украины накроет небольшой снег, однако в большинстве областей будет облачно и сухо.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, во вторник, 1 января, небольшой снег возможен в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой областях. Также незначительный снегопад возможен на Западе Украины и в Луганской области.

На остальной части страны преимущественно облачно и сухо.

Самая холодная погода 1 января будет в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Полтавской областях, где температура упадет до -3 -6 градусов. На Левобережье будет несколько теплее - от 0 до - 4 градусов. На остальной территории страны будет от 0 до +4 градусов.

В Киеве же, по словам Диденко, погода будет способствовать сладкому сну: днем 1 января небольшой мокрый снег или туман. Температура от 0 до +1 градуса.

Уже 2 января по всей Украине увеличится количество осадков, а ветер - усилится.

В четверг, 3 января, в Украину придет похолодание.

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