В сети показали новогодний Киев с высоты: опубликованы эксклюзивные фото

Коммунальные службы уже украсили Киев праздничной новогодней иллюминацией.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевгорсвет".

Праздничное настроение для жителей и гостей Киева создают украшая город. На деревьях, зданиях и другой инфраструктуре города разместили светящиеся украшения.

Удивительную красоту удалось снять фотокорреспонденту "Апострофа" Александру Гончарову.

Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1

В частности, гирлянды и шары развесили в центральной части города, а также на других площадях и улицах. Новогодняя иллюминация заработала 19 декабря 2018 года и столица будет наряжена до 20 января 2019 года. А в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января, также с 1 января на 2 января, 19-20 января огни будут светить всю ночь без отключения.

Как сообщал "Апостроф", синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь. Уже известно, какой будет погода на эти выходные и в ночь с 31 декабря на 1 января.