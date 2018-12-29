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В сети показали новогодний Киев с высоты: опубликованы эксклюзивные фото

суббота, 29 декабря 2018, 21:06
Фото: Александр Гончаров / Апостроф

Коммунальные службы уже украсили Киев праздничной новогодней иллюминацией.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевгорсвет".

Праздничное настроение для жителей и гостей Киева создают украшая город. На деревьях, зданиях и другой инфраструктуре города разместили светящиеся украшения.

Удивительную красоту удалось снять фотокорреспонденту "Апострофа" Александру Гончарову.

Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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В частности, гирлянды и шары развесили в центральной части города, а также на других площадях и улицах. Новогодняя иллюминация заработала 19 декабря 2018 года и столица будет наряжена до 20 января 2019 года. А в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января, также с 1 января на 2 января, 19-20 января огни будут светить всю ночь без отключения.

Как сообщал "Апостроф", синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь. Уже известно, какой будет погода на эти выходные и в ночь с 31 декабря на 1 января.

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Новогодний Киев с высоты: опубликованы эксклюзивные фото

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