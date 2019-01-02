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Оторвало голову: под Луцком произошло страшное ДТП с велосипедистом, фото

среда, 02 января 2019, 17:13

2 января на Волыни неизвестный водитель сбил 72-летнего велосипедиста, в результате чего тот скончался на месте, получив травмы несовместимые с жизнью.

Об этом сообщают местные СМИ.

Где-то между 5 и 6 часами утра по ул. Княгини Ольги в городе Нововолынске был совершен смертельный наезд на 72-летнего мужчину, который выехал на традиционную утреннюю велопрогулку.

Как сообщают очевидцы, автомобиль наехал на пострадавшего сзади и протянул вместе с велосипедом почти 100 метров. Травмы были страшные - мужчине оторвало голову.

Сообщается, что дедушку сбила белая или светло-серая иномарка, внешне похожая на Opel Combi или Renault Kangoo. Правоохранители на данный момент устанавливают транспортное средство и личность водителя, который совершил летальную ДТП и покинул место происшествия. Предварительно злоумышленник скрылся в направлении львовской трассы. На автомобиле - разбита правая фара и треснувшее лобовое стекло.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, следователи сведения внесут в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет, сообщили в полиции области.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 2 января, под Киевом произошла смертельная ДТП с участием маршрутки, в результате которого погибли три человека.

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