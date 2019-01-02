РУС. | УКР.

среда, 2 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.60
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

2 января

13:24
Под Киевом маршрутка уничтожила "Запорожец": трое погибших, фото
13:23
Первый громкий трансфер года: "Челси" отдал крупную сумму за экс-одноклубника Ярмоленко
13:17
Рабинович решил засудить ЦИК за закрытие избирательных участков в России
12:56
Боевики ДНР заявили о взятии в плен украинского бойца: фото
12:25
В ЕС произошла смертельная авария с поездом: первые фото
12:22
Как украинские футболисты встретили Новый год: яркие фото
12:19
Взрыв дома в России: появились свежие данные о жертвах
12:14
Известная украинская телеведущая выходит замуж: фото кольца и избранника
12:08
В Украине изменился налог на посылки из-за границы: сколько будем платить
11:46
Боевики заявили о подрыве моста в захваченном Донецке: фото
11:20
Берите расписку: криминолог объяснил суть закона о "согласии на секс"
11:19
Лондонские топ-клубы одержали яркие победы в первых матчах года
Все новости

Под Киевом маршрутка уничтожила "Запорожец": трое погибших, фото

среда, 02 января 2019, 13:24

В среду, 2 января, под Киевом произошло смертельное ДТП с участием маршрутки, в результате которого погибли три человека.

Об этом сообщил пользователь Олег Валерьевич в группе интернет-газеты "Дзеркало Обухова" в Facebook.

Уточняется, что среди жертв – один мужчина и две женщины. По фото можно увидеть, насколько сильным оказался удар, поскольку легковой автомобиль превратился в настоящее железное месиво.

В сети тут же стали обсуждать, что же могло стать причиной такой жуткой аварии. Большинство сошлись на том, что водитель легкового авто превысил скорость. Некоторые также указали на тот момент, что аварии на этом месте случаются довольно часто.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 27 декабря, в Киеве возле станции метро "Ипподром" в результате лобового столкновения двух автомобилей один из них влетел в автобусную остановку.

Фотовзгляд

Все галереи
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: