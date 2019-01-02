Под Киевом маршрутка уничтожила "Запорожец": трое погибших, фото

В среду, 2 января, под Киевом произошло смертельное ДТП с участием маршрутки, в результате которого погибли три человека.

Об этом сообщил пользователь Олег Валерьевич в группе интернет-газеты "Дзеркало Обухова" в Facebook.

Уточняется, что среди жертв – один мужчина и две женщины. По фото можно увидеть, насколько сильным оказался удар, поскольку легковой автомобиль превратился в настоящее железное месиво.

В сети тут же стали обсуждать, что же могло стать причиной такой жуткой аварии. Большинство сошлись на том, что водитель легкового авто превысил скорость. Некоторые также указали на тот момент, что аварии на этом месте случаются довольно часто.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 27 декабря, в Киеве возле станции метро "Ипподром" в результате лобового столкновения двух автомобилей один из них влетел в автобусную остановку.