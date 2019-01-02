​Стало известно, сколько и когда украинцы будут отдыхать в 2019 году

В новом 2019 году украинцы будут иметь 113 выходных дней.
Об этом сообщает УНИАН.
Кроме традиционных суббот и воскресений украинцы будут иметь еще 11 официальных выходных. К тому же, если праздник будет приходиться на выходной, будет еще и дополнительный нерабочий день.
Перечень выходных дней:
1 января - Новый год (вторник)
7 января - Рождество Христово у христиан восточного обряда (понедельник)
8 марта - Международный женский день (пятница)
28 апреля - Пасха (воскресенье)
1 мая - День международной солидарности трудящихся (среда)
9 мая - День Победы (четверг)
16 июня - Троица (воскресенье)
28 июня - День Конституции Украины (пятница);
24 августа - День независимости Украины (суббота)
14 октября - День защитника Украины (понедельник)
25 декабря - Рождество Христово в римо-католиков (среда).
Дополнительными выходными в январе следует 1 января (вторник) и 7 января (понедельник). В марте дополнительные нерабочие дни выпадают на пятницу 8 марта.
В апреле украинцы дополнительно отдыхать 29 апреля (понедельник), поскольку Пасху будут праздновать днем ранее. В мае дополнительным выходным будет четверг, 9 мая.
В июне следующего дня после праздника Троицы украинцы будут иметь выходной в понедельник, 17 июня. В августе дополнительный выходной приходится на 26 августа - понедельник после Дня Независимости.
В октябре исходным является 14 октября - День защитника Украины, который выпадает на понедельник. В декабре римско-католическое Рождество будут праздновать в среду. Новый год 1 января 2020 украинцы встретят также в среду.
Как сообщал "Апостроф", украинские военные опубликовали яркий календарь на 2019 год.