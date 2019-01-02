Украину накроет скандинавский циклон: синоптик напугала сеть прогнозом

В среду, 2 января, Украину накроет скандинавский циклон, который принесет с собой мокрый снег с дождем и сильными порывами ветра.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"Атмосферный фронт скандинавского циклона - уже у нас. Идет мокрый снег на западе, севере, в западных областях - с дождем, усиливается ветер. Перемещается атмосферный фронт в восточном направлении, принося с собой осадки. Погодка ночью и завтра (2 января, - прим. ред.) – так себе", - пишет она.

Украинцы на себе ощутили перемену в погоде, о чем рассказали в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", ранее был опубликован долгосрочный прогноз погоды для Украины, в котором синоптики рассказали, когда закончится зима.