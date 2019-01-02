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В сети показали фото настоящей зимы в оккупированном Крыму

среда, 02 января 2019, 04:30

Накануне Нового года в оккупированном Крыму засыпало обильными снегопадами почти все горные массивы.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Так, основательно укрыло снегом Ангарский перевал, плато Ай-Петри и другие горные массивы.

Впрочем, как отмечает издание, уже днем из-за повышения температуры снег начал таять, превращаясь в кашу на автодорогах.

Однако в лесных горных массивах снег продолжал укрывать деревья и землю. Этим успели воспользоваться местные жители вместе со своими детьми.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фото фантастического снегопада в украинских Карпатах.

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