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​В Харькове найдены убитыми две иностранных студентки: детали и фото

четверг, 03 января 2019, 14:39

В съемной квартире в Харькове были найдены тела двух иностранных студенток 20 и 22 лет.

Об этом сообщает Нацполиция области.

3 января около 9:30 в Киевский отдела полиции обратился 19-летний студент одного из харьковских учебных заведений с просьбой установить местонахождение его подруг, с которыми он вместе учится на втором курсе университета. Парень сообщил, что девушки с 31 декабря не отвечают на телефонные звонки.

Прибыв на место происшествия, в арендованной квартире работники полиции обнаружили тела двух студенток 20 и 22 лет без признаков жизни.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся следственные и розыскные действия по установлению обстоятельств происшествия, свидетелей и очевидцев, а также розыска лица, причастна к совершению преступления.

По информации сайта города Харькова, девушки родом из Марокко. Сообщается также, что трупы были найдены спустя три дня после убийства.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 3 января в Киеве по адресу улица Саперное поле, 12 между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них получил смертельное ранение.

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