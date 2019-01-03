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​В Киеве мужчина убил военного во время уличной ссоры: фото и видео

четверг, 03 января 2019, 11:15

В ночь на 3 января в Киеве по адресу улица Саперное поле, 12 между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них получил смертельное ранение.

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент случился на придомовой территории ЖК "Французский квартал" около 22:30.

По предварительной информации, один мужчина гулял с собакой, а второй мужчина подъезжал на машине к парковке. По неизвестным причинам между ними произошел конфликт. Водитель автомобиля вышел на улицу и продолжил диалог. Конфликт продолжал развиваться и в какой-то момент мужчина с собаками ударил собеседника с кулака в голову.

Пострадавший мужчина упал на землю и ему стало плохо. На место произошедшего вызвали медиков. Врачи до последнего пытались реанимировать пострадавшего, однако он скончался не приходя в сознание. По предварительному заключению медиков смерть наступила от удара в голову, а не от падения.

После содеянного нападавший скрылся во дворах. Правоохранители разыскивают мужчину кавказской внешности с бородой. Предварительно, подозреваемый был одет в спортивный костюм, а также с ним были две собаки. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

По информации NewsOne, погибший работал военнослужащим в Управлении госохраны Украины. Его звали Василий Хмелюк, парню было всего 26 лет.

Полиция завела дело по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы). Оперативники осуществляют поквартирный обход так как собачник явно живет неподалеку и сейчас вероятнее всего может скрываться дома.

Как сообщал "Апостроф", 30-летний подозреваемый в убийстве четырех человек в Виннице 31 декабря, мог совершить его из-за затяжного конфликта с супругой.

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