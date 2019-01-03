Врежет до минус 11: появился морозный прогноз погоды до Рождества

На Сочельник и Рождество в Украине будет едва ли не самая холодная температура в Европе.

Такой прогноз обнародовала в Facebook синоптик Наталка Диденко.

"Поэтому уже доставайте из шкафов и сундуков теплые рубашки, плахты и платки. Поскольку именно с завтрашнего дня, с 3 января, можно будет их проветривать на морозе. В четверг в Украину заходит похолодание", - написала Диденко.

По ее словам, в ночь на 3 января в Украине будет от 0 до минус 6 градусов.

Днем же ожидается от 1 до минус 6 градусов. Теплее будет на Востоке и Юге Украины: от минус 1 до плюс 3. В оккупированном Крыму температура и вовсе поднимется до плюс 5.

Также Диденко сообщила, что в ночь на 3 января выпадет снег в большинстве областей, кроме Юга. Днем же снегопады ожидаются в западных областях, в северных районах Черниговской и Сумской и Луганской областей.

На остальной территории существенные осадки маловероятны.

Также синоптик предупредила о том, что гололедица на дорогах только окрепнет.

В столице, по словам Диденко, в ночь на 3 января будет идти периодический снег, а уже днем осадки не ожидаются.

Температура днем опуститься до минус 1-3 градусов.

"В дальнейшем похолодание усилится и на Сочельник и Рождество может врезать минус 8-11 градусов! Поэтому еще раз напоминаю - пора вытаскивать праздничные шерстяные платки и плахты", - подытожила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, когда в Украине закончится зима.