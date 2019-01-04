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Над Украиной бушуют циклоны: синоптик дала свежий прогноз до Рождества

пятница, 04 января 2019, 12:45

На Рождество, 6 января, в Украине усилятся морозы, также стоит ожидать порывистый ветер.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Сегодня, 4 января, греческий циклон бушует над украинским юго-востоком - сильные осадки, сильный ветер. А завтра циклон финского происхождения пройдет через Балтику и привяжется к нашему северо-запада", - рассказала она.

По ее словам, 5 января на западе и севере Украины (кроме Сумской области) будет падать снег, усилится южный, юго-западный ветер, возможны метели.

"Непогода на Херсонщине, Донецкой, Луганской, Харьковской, в районах Днепра и в Крыму завтра прекратится. Поэтому днем в субботу небольшой снег будет еще подсыпать в восточных и в Сумской областях. На юге, в центре будет преобладать сухая погода. На дорогах Украины гололедица", - отметила Диденко.

Синоптик сообщила, что температура воздуха ближайшей ночью составит -5 -11 градусов, завтра днем -3 -8 градусов.

На Сочельник и Рождество мороз в Украине усилится: ночью до -8-16 градусов, днем до -5 -12 градусов.

В Киеве 5 и 6 января выпадать периодический снег, ожидается порывистый ветер. Температура воздуха ночью -5 -9 градусов, днем -3 -5 градусов. На Рождество в столице ночью -12 -14 градусов, днем -8 -10 градусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик предупредила Украину об ухудшении погоды.

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