Накроет снежный циклон: синоптик предупредила Украину об ухудшении погоды

С пятницы, 4 января, Украину накроет мощный снежный циклон греческого происхождения.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, вместе с циклоном в Запорожскую, Херсонскую, Донецкую, Луганскую и частично в Харьковскую область придут сильные осадки со штормовым ветром. Аналогичная погода придет и в оккупированный Крым.

В зависимости от температуры воздуха указанные области накроет снегом, мокрым снегом или дождем. Ветер северо-восточный до 15-22, а местами 25 метров в секунду.

Западные и северные области, а также Винницкую область, также накроет снегом, но максимум умеренным.

Между тем в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях будет преимущественно сухая погода.

Также Диденко сообщила, что температура воздуха в Украине будет неуклонно уходить в минус.

"Ближайшей ночью ожидается -3 -10 градусов, завтра днем -1 -6 градусов. На юге и востоке в дневные часы она будет колебаться от 2 мороза до 2 тепла, в Крыму до +3 +5 градусов", - написала синоптик.

В Киеве 3 января будет влажно и холодно. Местами возможен небольшой снег, а на дорогах сохранится гололедица. Ночью температура достигнет -5 -7 градусов, днем -2 -4 градусов.

"В дальнейшем морозы в Украине усилятся. Ужин крестным в Сочельник кто будет нести - одевайтесь и кутайтесь серьезно. Но и красиво", - резюмировала синоптик.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, когда в Украине закончится зима.