Развлечения в оккупации: в сети показали фото огромной "грязевой" очереди в Крыму

В сети показали фото огромной очереди в оккупированной Керчи, которая выстроилась в грязи на каток.

Снимки опубликовал в воем Twitter популярный пользователь с ником "КРЫМский бандеровец".

Крым. Оккупанты в Керчи открыли каток. Чтобы на него попасть, надо выстоять огромную очередь в грязи. Экстерьер соответствует "родной говени", - говорится в подписи к снимкам.

"Какой-то он мрачный, как саркофаг над ЧАЭС", "А каток, смотрю, надувной", Безудержно веселое место", "Посмотришь, вроде бы на ногах стоят, а, по сути, если приглядишься - на коленях", "К этой грязи не хватает камней с неба", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в декабрев сети показали фото большой очереди в Севастополе. Отмечается, что местные жители жалуются на огромные очереди на остановках общественного транспорта.