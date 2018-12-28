Оккупантам не до людей: в сети показали фото гигантской очереди в Крыму

В Севастополе (оккупированный Крым) местные жители жалуются на огромные очереди на остановках общественного транспорта.

Соответствующие фото опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Станислав Маньковский.

Как отмечается, люди стоят в очередях больше часа.

"Вот такая очередь на автобус с Северной стороны в город (не ходят катера из-за шторма). Я простоял в этой очереди с 8-30 до 9-40 (проезд в автобусе стоит 70 рублей). Примерно такая же очередь будет и вечером, что бы уехать на Северную сторону (так же было и 25.12.18 года)", – с возмущением пишет пользователь.

В ситуации жители винят так называемое "правительство" оккупированного города.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму местные "власти" доложили об уничтожении санкционных продуктов питания: сыровяленых колбас, сыров и прочих дорогостоящих продуктов