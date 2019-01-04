В Николаеве из-за серьезного ЧП десятки домов остались без отопления: фото и последние данные

Из-за аварии на теплотрассе в Николаеве остались без отопления 72 жилых дома и объектов социальной сферы.

Об этом сообщил горсовет Николаева.

В частности, среди объектов социальной сферы, потерявших тепло 2 больницы, 2 школы и детский сад.

Отмечается, что в четверг, 3 января, специалисты ЗАО "Николаевская ТЭЦ" обнаружили новый дефект на ул. Московской, между пр. Центральным и ул. адм. Макарова.

"Ремонтные бригады предприятия работают над ликвидацией повреждения. На время проведения работ приостановлена подача тепла в 72 жилых дома и объекта социальной сферы", - говорится в сообщении.

Отмечалось, что ремонтные работы должны были завершить до 12:00.

Позже, ЗАО Николаевская ТЭЦ на своей странице в Facebook сообщило, что из-за осложненные условия работы и плохое состояние трубопровода, тепловикам понадобилось больше времени, чтобы ликвидировать дефект.

"Тепло в дома и объекты социальной сферы будет подано не ранее 16 часов", - говорится в сообщении.

По словам местных жителей, подобная авария уже вторая за последний месяц.

Как сообщал "Апостроф", в ДТП под Николаевом в первый день Нового года погибли 8 человек.