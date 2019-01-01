В ДТП под Николаевом в первый день Нового года погибли 8 человек: фото и видео

Во вторник, 1 января, на выезде из поселка Казанка Николаевской области произошло столкновение двух легковых автомобилей Opel и Mazda: погибло восемь человек, еще двое травмированы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в области.

Как отмечается, в салоне автомобиля Mazda находились супруги из Казанки. Мужчина погиб на месте, женщина с многочисленными травмами госпитализирована.

"По предварительной информации, в легковушке Opel передвигалась семья с детьми – жители Казанковского района. Бесчувственную девочку, возрастом около восьми лет, доставили в больницу. Все остальные пассажиры авто погибли. Общее количество жертв и их возраст уточняется", - доложили правоохранители.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Казанковского отделения полиции, спасатели, медики, криминалисты и следователи Следственного управления.

Сведения о дорожно-транспортном происшествии внесены в ЕРДР по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами", что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 29 декабря в России столкнулись пассажирский автобус, два бензовоза и легковое авто, погибли шесть человек.