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Канун Рождества: что можно и нельзя делать в этот день

суббота, 05 января 2019, 10:28

6 января в Украине отмечается ночь перед Рождеством – Сочельник. Это заключительный день Рождественского поста и самый строгий: именно в этот день нельзя есть до первой звезды. На этот же праздник варят кутью и начинают колядовать.

В 2019 году православный Сочельник выпал на воскресенье.

Что делают перед Рождеством – в Сочельник

Это праздник семейный – когда за стол садятся всей семьей, и глава семейства зажигает свечу на столе, как символ Вифлеемской звезды, оповестившей мир о рождении Спасителя.

Перед этим готовят ровно 12 постных блюд — по числу апостолов Христа, которых они символизируют. Обязательное блюдо – кутья (в некоторых регионах говорят: "кутя"). Кутью же носят затем крестники своим крестным родителям, здороваясь с ними при этом: "Святий вечір! Батько і мати вам вечерю прислали". В ответ детвора получает деньги, подарки или просто сладости.

Трапезу начинают с молитвы "Отче наш". Затем хозяин обходит каждого члена семьи, угощая его просвирой или ломтиком хлеба с медом – и желая ему что-то доброе. После чего все пробуют по чуть-чуть от каждого блюда – чтоб год был сытым и удачным. Также за столом поминают усопших.

Кроме того, принято благодарить животных в этот вечер: Святвечер каждое животное разговаривает с Богом, и, чтобы оно хорошо отозвалось о своем хозяине, в этот день с ним надо быть особо ласковым.

Сочельник – это не только традиции, связанные с едой. Это время задуматься о душе и поблагодарить Бога за все хорошее, что ниспослано свыше.

Сочельник 2019: что нельзя делать

В Сочельник женщины не убирают, не шьют, не стирают и даже не выносят мусор. Мужчины же не ходят охотиться или рыбачить.

Также считается, что в этот праздник нельзя:

  • уезжать в дальнюю дорогу – это семейный праздник и его принято отмечать дома;
  • пока длится праздничный ужин – громко и часто разговаривать, а также вставить из-за стола и выходить из дома – чтоб не впустить нечистую силу в жилье;
  • съедать за столом блюда целиком — а то год пройдет впроголодь;
  • запивать блюда водой – только узваром;
  • ссориться и сквернословить, в особенности в гостях или за праздничным столом;
  • надевать старую одежду, особенно рваную.

Кроме того, Церковь запрещает гадать в этот день. Считается, что гадать нужно на Святки – вплоть до самого Крещения. Иначе нечистая сила судьбу попортит. Однако многие пренебрегают этим запретом.

Также все неженатые – и девушки, и парни – не садятся на угол стола, а то, мол, замуж не выйдут/не женятся потом.

Напомним, ранее были опубликованы оригинальные и необычные поздравления с Рождеством.

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Раздел: Общество Тема:
Теги: Рождество

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