Мороз крепчает: появился актуальный прогноз погоды в Украине на Рождество

Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине на Рождество, 7 января.

Об этом сообщает "Апостроф".

По прогнозам синоптиков, 7 января в некоторых областях страны температура воздуха опустится.Так, на севере и в центре Украины днем синоптики ожидают от 8 до 11 градусов ниже нуля и точно такую же температуру столбики термометров покажут в ночное время суток.

"Немного теплее будет на востоке и западе нашей страны: от 6 до 9 градусов ниже синоптики прогнозируют днем и около 10 градусов с отметкой "минус" после захода солнца. На юге Украины в этот день будет самая, относительно теплая погода: 2-5 градусов мороза днем и 5-7 ночью", - говорится в сообщении.

Также синоптики предупредили украинцев о снегопадах. Осадки на Рождество ожидаются практически по всей стране. Сухо будет только на Закарпатье, а также в Черниговской, Сумской и Волынской областях.

Подробней читайте в материале "Апострофа" - "Все будет иначе: синоптики рассказали о погоде на Рождество".