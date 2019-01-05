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Рождество 2019: традиции, обряды и приметы в Святвечер

суббота, 05 января 2019, 23:32

6 января по давней украинской традиции с появлением первой звезды верующие садятся за стол и отмечают Святвечер, а на следующий день, 7 января, празднуют Рождество.

В Украине вечер накануне Рождества называют Святым, Сочельник, богатый ужин, богатой кутьей, который собирает на Святой ужином всю семью. По традиции на стол готовят 12 постных блюд - по числу апостолов. Раньше предки в этот день ничего не ели целый день, а трапезничали лишь вечером за Святым ужином.

По традиции в Святвечер на столе должно быть:

  • Кутья;
  • Борщ или щи;
  • Жареные грибы;
  • Вареники с картошкой;
  • Постные голубцы;
  • Рыба - соленая или жареная;
  • Винегрет или любые овощи - отварные, маринованные;
  • Заливная рыба;
  • Тушеная капуста;
  • Фасоль;
  • Узвар;
  • Пончики или постный хлеб.

Основное блюдо на праздник - кутья. Ее традиционно готовят из пшеничных или ячменных зерен (а на юге Украины из риса). Перед тем их вымачивают в воде, толкут в ступе, сушат и снова бьют, чтобы окончательно освободить от чешуи.

Раньше кутья считалась основной обрядовой пищей, а потому с ней связано немало обрядов. После ее приготовления, вынув горшок, смотрели: если зерна поднялись через венчик - на благосостояние, а запали - коварство предзнаменования. В сваренное зерно добавляли мед, но помнили известную пословицу: "Не передай кутьи меда". В других регионах заправляли толченым маком, грецкими орехами, изюмом и другими вкусными приправами. Потом все это смешивали с узваром.

Напомним, на Рождество можно побаловать своих родных и близких вкусными блюдами. "Лайм" публиковал интересные рецепты праздничных вкусностей. Также не забудьте поздравить с праздником своих друзей и родственников.

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