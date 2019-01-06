От бутылки до бутылки: появилась яркая карикатура на новогодние и рождественские праздники

В сети показали веселую карикатуру на празднование новогодних праздников.

Картинку опубликовал художник Георгий Ключник на своей странице в Facebook.

Он изобразил, как украинцы отмечают новогодние и рождественские праздники. На карикатуре видно, что праздновать начинают 25 декабря (католическое Рождество) и до 14 января (Новый год по старому стилю).

Само празднование художник нарисовал, как прыжок из бутылки в бутылку. Каждая из них подписана праздничной датой. А в конце находится прорубь на Крещение.

Пользователи сети посмеялись над карикатурой, написав под постом художника комментарии.

Как сообщал "Апостроф", известный российский художник Сергей Елкин карикатурой высмеял намерения главы РФ Владимира Путина объединить Россию и Беларусь. Также известный карикатурист сделал рисунок о нападении России на украинские корабли. А ранее в сети появилась жесткая карикатура на президента РФ Владимира Путина, который якобы повесился на Керченском мосту.