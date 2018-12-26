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Дарагія суграмадзяне: карикатурист едко высмеял царские амбиции Путина

среда, 26 декабря 2018, 21:50

Известный российский художник Сергей Елкин высмеял намерения главы РФ Владимира Путина объединить Россию и Беларусь.

Карикатуру он опубликовал в Facebook.

"Дарагія суграмадзяне з беларускай вобласці" ("Дорогие сограждане из белорусской области" - "Апостроф") - говорит Путин на рисунке Елкина на фоне Кремля в новогоднем обращении.

Напомним, ранее странный припадок Путина на встрече с Лукашенко попал на видео.

Подробнее о планах Кремля относительно Беларуси читайте в материале "Апострофа": Россия наносит серьезный удар для Беларуси: что будет дальше.

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