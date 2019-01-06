​Под Львовом произошла страшная смертельная авария с детьми: фото

6 января возле села Ясенево в Бродовском районе на автодороге "Киев - Чоп" произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб ребенок, еще семь человек получили травмы.

Об этом сообщает Нацполиция Львовской области

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобиль "Форд Фиеста" и микроавтобус "Форд Транзит".

В результате столкновения телесные повреждения получили семь человек, четверо из которых - дети. Одна из травмированных, несовершеннолетняя девочка, умерла по дороге в больницу, остальным медики устанавливают диагнозы. Личные данные участников ДТП уточняются.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве нарушитель, находясь под воздействием наркотиков, устроил гонки с полицией и попал в аварию.