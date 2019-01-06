Скандал вокруг "монастыря" в центре Киева: суд принял важное решение

Суд принял важное решение о незаконной постройке возле фундамента Десятинной церкви.

Об этом сообщает журналист Игорь Луценко на своей странице в Facebook.

"Вы, наверное, знаете, что мы через суд отменяем регистрацию нелегального МАФа на территории Национального музея истории. МАФ было там построено под руководством священника УПЦ МП с российским гражданством, и залегендирована как "монастырь". Конечно, никакие монахи там не живут, просто России надо было застолбить священное место в Киеве - там, где были дворцы князей и Десятинный храм, откуда пошла Киевская Русь и все ее земли, в частности - московщина", - написал он.

Также Луценко подчеркнул, что дело на 100% выигрышное.

"МАФ было зарегистрировано на основании судебного решения как недвижимость (то есть капитальное сооружение, а не три контейнера, как описал это суд), а также состоялся откровенный махинация с площадью - зарегистрировали 130 квадратных метра вместо указанных в судебном решении 60-ти", -объяснил он.

Также по словам журналиста, у гражданина России Юрия Харона (позывной "Отец Гедеон") встала непростая задача. Суд явно проигрышный для него, и религиозная община "Харона" максимально затягивали дело.

"Вот месяц назад легенда украинского правосудия судья Аблов принял оригинальную постановление. Он остановил рассмотрение нашего иска, поскольку видишь, харонивци подали за пару недель перед тем какой-то надуманный иск, и наше судопроизводство, по мнению его чести Аблова, следовало остановить, пока суд не рассмотрит то, харонивське. Короче, Бредова основание остановки процесса", - написал Луценко.

Он сообщил, что дело выиграно, после подачи на апелляцию.

"Теперь Аблов должен будет дальше принимать решение по нашему иску. Мы будем дальше двигаться, чтобы очистить святое место от мошенников страны-агрессора. А что касается его постановления, которым в соглашение "Гедеону" - то она теперь признана неправосудным, и теперь будем выяснять, есть ли в действиях судьи Аблова состав преступления", - заявил Луценко.

Как сообщал "Апостроф", 11 января прошлого года прокуратура Запорожской области открыла уголовное производство в связи с отказом священников УПЦ Московского патриархата отпевать трагически погибшего двухлетнего ребенка.