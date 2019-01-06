Украину накроет мощный снежный шторм: кто в зоне риска

В Запорожской области и на побережье Азовского моря ожидаются гололед, сильные снегопады и метели, а также порывы северо-восточного ветра скоростью 15-20 метров в секунду.

Об этом сообщает пресс-центр главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

"Облaчно, ночью небольшой снег, днем знaчительный снег, метель, гололед, ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, темперaтурa воздухa ночью 5-10 градусов морозa, днем – 2-7 градусов морозa", - говорится в сообщении.

Во вторник, 8 января, в регионе ожидается небольшой снег и гололед, температура воздуха ночью 8-13 градусов мороза, днем – 3-8 мороза.

В среду, 9 января, морозы усилятся – температура воздуха составит ночью 12-17 градусов ниже нуля, а днем – 2-7 градусов мороза.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 4 января, Генический район в Херсонской области накрыл сильный снеговой шторм.