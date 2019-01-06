РУС. | УКР.

воскресенье, 6 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

6 января

20:42
​Под Львовом произошла страшная смертельная авария с детьми: фото
20:19
Украину накроет мощный снежный шторм: кто в зоне риска
20:00
Его никто не знает: британский боксер оценил перспективы Усика в супертяжелом весе
19:51
​Так Ванга предсказала: в сети указали на сомнительную перспективу России
19:25
​Тимошенко поздравила украинцев с Рождеством
19:07
Влетел в отбойник: на мосту в Киеве произошло серьезное ДТП, фото
18:29
​Стало известно, как и когда томос доставят в Киев
18:06
​Мать была против, отец с гордостью благословил: трогательная история 20-летнего бойца ВСУ
17:36
​Появился снежный прогноз на Рождество от синоптиков
17:11
В Киеве устроили праздничный забег Санта Клаусов: опубликованы яркие фото
16:58
Опухоль расползлась: стало известно, насколько опасен для Украины оккупированный Крым
16:16
В Черное море заходит мощный военный корабль США: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украину накроет мощный снежный шторм: кто в зоне риска

воскресенье, 06 января 2019, 20:19

В Запорожской области и на побережье Азовского моря ожидаются гололед, сильные снегопады и метели, а также порывы северо-восточного ветра скоростью 15-20 метров в секунду.

Об этом сообщает пресс-центр главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

"Облaчно, ночью небольшой снег, днем знaчительный снег, метель, гололед, ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, темперaтурa воздухa ночью 5-10 градусов морозa, днем – 2-7 градусов морозa", - говорится в сообщении.

Во вторник, 8 января, в регионе ожидается небольшой снег и гололед, температура воздуха ночью 8-13 градусов мороза, днем – 3-8 мороза.

В среду, 9 января, морозы усилятся – температура воздуха составит ночью 12-17 градусов ниже нуля, а днем – 2-7 градусов мороза.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 4 января, Генический район в Херсонской области накрыл сильный снеговой шторм.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Святой вечер 2019: традиции и обычаи Сочельника

Все будет иначе: синоптики рассказали о погоде на Рождество

Победят только романтики

Расписка для секса: как не стать насильником на супружеском ложе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: