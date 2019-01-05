На украинский курорт обрушился мощный снежный шторм: фото и видео

В пятницу, 4 января, Генический район в Херсонской области накрыл сильный снеговой шторм.

Об этом сообщает ресурс "Херсон Daily".

В курортном районе выпало за день большое количество осадков, а сила ветра достигала 15-20 м/с. Из-за непогоды там объявили 1-й уровень (желтый) опасности.

В результате мощного снегопада на дорогах района затруднено движение транспорта. Из-за налипания снега на проводах в населенных пунктах периодически происходит прекращение подачи электроэнергии. На местах обрывов работают аварийные бригады.

"В Генической РГА состоялось внеочередное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 4 января в оккупированном Крыму, на горе Ай-Петри, сошла снеговая лавина. В результате происшествия весь транспорт на дороге оказался заблокирован. А в сети показали фотографии заснеженного "морского ока" Закарпатья - озера Синевир. Кроме этого стало известно, что 6 января в Украине усилятся морозы, также стоит ожидать порывистый ветер.