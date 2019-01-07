​Львовянин записал на видео феерическое поздравление с Рождеством

Сеть подорвало видео поздравления украинцев с Рождеством Христовым жителя Львова Владимира Жукровского.

Свое приветствие мужчина опубликовал в Instagram.

Под видеоприветствием сразу посыпались благодарные и восторженные комментарии пользователей.

"Скоро будешь иметь Народного артиста, холера ты ясная", "Огонь ..", "Чувак, где ты был раньше? Я даже слезу пустила. Так за Рождеством дома соскучилась", "и в Киеве нет того праздника", "Господи Боже Мой то шедевр просто, чтоб ты знал, ты сделал мои праздники в Америке", "Так душевно. Красавчик, просто молодец", "Молодчина. Привет из Канады! Развеселил. Веселого Рождества!", - пишут комментаторы.

Как провести вечер перед Рождеством читайте в материале "Апострофа": Святой вечер 2019: традиции и обычаи вечера перед Рождеством.