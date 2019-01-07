​Маршрутка с пассажирами попала в смертельное ДТП под Ровно: опубликованы фото

6 января поздно вечером в Сарненскому районе произошла авария с участием легкового автомобиля Daewoo Lanos и маршрутного автобуса сообщением "Ровно-Заречное", в результате которой погиб один человек.

Об этом сообщает "Радиотрек".

Как сообщается, в автобусе на момент аварии находилось 16 человек. Пассажиры и водитель маршрутки не пострадали.

Пассажир автомобиля Daewoo Lanos погиб на месте ДТП, спасателям пришлось деблокировать тело погибшего с покореженного авто с помощью спецоборудования.

Водителя этого же автомобиля госпитализировали в травматологическое отделение Сарненской ЦРБ. Все обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Как сообщал "Апостроф", 6 января в Запорожской области столкнулись два автомобиля, один человек погиб и еще пять пострадали, в том числе двое детей.